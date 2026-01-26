Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Siang & Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (26/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dampit, Dau, Kasembon, Lawang, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Dampit, Dau, Kasembon, Lawang, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.