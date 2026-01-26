JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Siang & Sore

Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Siang & Sore

Senin, 26 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Siang & Sore - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (26/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dampit, Dau, Kasembon, Lawang, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Dampit, Dau, Kasembon, Lawang, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Tumpang, dan Wajak. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Baca Juga:

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kabupaten.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU