Pohon Tumbang Akibat Angin Kencang Tewaskan Warga Jember

Senin, 26 Januari 2026 – 09:34 WIB
Petugas BPBD Jember bersama relawan memotong pohon yang menimpa Pustu Kesehatan di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, pada Minggiu (25/1/2026) ANTARA/HO-BPBD Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menelan satu korban jiwa.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember Edi Budi Susilo mengatakan seorang warga tewas setelah tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang.

Korban diketahui bernama Mohammad Kholil (56), warga Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo.

"Angin kencang mengakibatkan dahan pohon Sapen patah pada Sabtu (24/1), sehingga menimpa korban yang sedang berada di lahan kopi bersama istrinya, Yanti di petak 110 RPH hutan lindung dan korban langsung meninggal dunia di tempat," kata Edi, Minggu (25/1).

Istri korban, Yanti kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada warga setempat. Warga bersama petugas mengevakuasi korban ke rumah duka.

"Pihak Polsek dan Puskesmas Ledokombo menuju rumah duka, guna melaksanakan pemeriksaan luar jenazah korban yang sudah meninggal dunia itu," ujarnya.

Selain menelan korban jiwa, angin kencang di Desa Sumberbulus juga menyebabkan pohon tumbang yang menimpa atap Puskesmas Pembantu (Pustu) sehingga mengalami kerusakan.

"Pohon tumbang yang mengenai Pustu Kesehatan sudah teratasi dan korban bencana yang meninggal dunia sudah dimakamkan oleh pihak keluarga," jelasnya.

Angin kencang di Jember menewaskan seorang warga setelah tertimpa pohon tumbang. BPBD mencatat sejumlah rumah dan fasilitas rusak.
Sumber Antara
