Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis Berpotensi Mengguyur Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (26/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya Bulak berawan. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 34-37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)