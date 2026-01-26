Cuaca Jawa Timur 26 Januari 2026, Pagi Hingga Malam Wilayah Berikut Gerimis

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 08:49 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (26/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Magetan dan Trenggalek.Wilayah lainnya berawan.

Siangnya Nganjuk hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo

Gerimis juga mengguyur Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya Nganjuk masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Jember, Probolinggo, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Jember, Probolinggo, dan Situbondo. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-37 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
