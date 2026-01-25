Bank Mandiri Taspen Rayakan HUT ke-11, Ini Program untuk Pensiunan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya menjadi kota pertama rangkaian perayaan HUT ke-11 Bank Mandiri Taspen yang digelar di 15 kota sepanjang 2026.

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan mengatakan Surabaya dipilih sebagai pembuka karena antusiasme dan basis nasabah yang kuat di Jawa Timur.

“Pada 2026 ini, Surabaya menjadi kota pertama dalam rangkaian perayaan HUT ke-11 Bank Mandiri Taspen di 15 kota,” kata Panji saat Festival Mantap Indonesia di Livin’ Land Mandiri, Surabaya, Sabtu (24/1).

Panji mengungkapkan hampir 80 persen nasabah Bank Mandiri Taspen berasal dari pensiunan ASN, TNI, dan Polri. Karena itu, perusahaan berkomitmen mewujudkan masa tua yang nyaman dan sejahtera bagi para purna bakti.

Mengusung tema Tumbuh Bersama, Bank Mandiri Taspen menegaskan tidak ingin berkembang sendiri, tetapi berjalan beriringan dengan kesejahteraan nasabah.

“Ketika Bapak dan Ibu sehat, kami bahagia. Ketika Bapak dan Ibu sejahtera, kami bangga. Pertumbuhan kami adalah cerminan dari kesejahteraan nasabah,” ujar Panji.

Melalui Pilar Mantap Sehat, hingga 2025 tercatat sekitar 60 ribu nasabah rutin mengikuti senam bulanan di seluruh cabang. Bank Mandiri Taspen juga menyediakan 193 klinik kesehatan di kantor cabang yang memberikan layanan pemeriksaan dan vitamin gratis.

“Kami ingin setiap pengambilan gaji pensiun, nasabah tetap duduk saat mengantre. Kami sediakan snack, kopi, dan teh. Layanan ini akan terus kami pertahankan,” kata Panji.