Perkenalkan Park Stay, Park Sunrise Hadirkan Ruko Kos Coliving Pertama di Indonesia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Park Sunrise membuat gebrakan di industri properti. Setelah mencetak rekor penjualan 400 unit hanya dalam lima jam pada Grand Launching 2024, kini developer tersebut meluncurkan Park Stay, perumahan tahap ketiga sekaligus konsep hunian coliving ruko kos (rukos) pertama di Indonesia.

Peluncuran Park Stay dilakukan dalam acara Gathering Talkshow bersama Mamikos di Surabaya, Minggu (25/1).

Marketing Director Park Stay sekaligus pengusaha kos dan agen properti Henry Tjiadi mengatakan kesuksesan Park Sunrise sebelumnya membuktikan tingginya minat pasar terhadap hunian yang memiliki fasilitas lengkap dan terintegrasi.

“Konsep Park Sunrise sudah terbukti diminati karena fasilitasnya seperti kolam renang dan sensory park yang sudah jadi. Itu membuat penghuni merasa nyaman dan aman,” kata Henry.

Melihat tren kebutuhan hunian modern dan peluang investasi kos, Park Sunrise menghadirkan Park Stay dengan konsep rukos coliving yang terintegrasi dengan taman dan fasilitas umum seluas 3.000 meter persegi di depan setiap unit.

“Investor tidak perlu lagi pusing bersaing dengan kos-kosan lain. Semua fasilitas sudah kami siapkan untuk mendukung okupansi dan daya tarik hunian,” ujarnya.

Fasilitas yang tersedia di kawasan Park Stay antara lain lapangan basket 3 on 3, calisthenic park, water promenade, creative space untuk 100 orang, lapangan badminton, hingga serenity corner park untuk area bersantai.

Seluruh fasilitas tersebut berdiri di atas lahan 3.000 meter persegi yang ke depan juga akan terhubung dengan jalan OERR (Outer East Ring Road). Dengan konsep itu, Park Stay diproyeksikan memiliki potensi return on investment (ROI) hingga 10 persen per tahun, serta peluang capital gain dari pengembangan infrastruktur.