Ubah Stigma Game Buruk, MLBB Goes to School Jadi Media Pendidikan Karakter

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran delegasi pemenang MLBB Goes to School dan Teacher Ambassador (TA) asal Surabaya di Arena M7 World Championship, Jakarta, bukan sekadar kunjungan biasa. Momen ini menjadi bukti ekosistem gim Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) kini telah berkembang menjadi sarana pembentukan karakter bagi siswa SD dan SMP.

Melalui kolaborasi Moonton Games, sekolah, dan pemerintah daerah, game yang selama ini identik dengan hiburan kini dimanfaatkan sebagai media edukasi berbasis nilai.

Kepala Bidang Pengembangan Ekosistem Gim Moonton Games Erina Tan mengatakan program MLBB Goes to School dirancang untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas.

“Fokus kami bukan mencetak semua anak menjadi pemain profesional. Kami ingin menanamkan nilai seperti menerima kekalahan, kerja sama tim, dan sikap rendah hati saat menang. Itu adalah soft skill penting dalam kehidupan nyata,” kata Erina di sela-sela M7 World Championship.

Menurutnya, peran guru sangat krusial dalam memastikan game benar-benar menjadi alat edukasi. Karena itu, Moonton menggagas program Teacher Ambassador yang membekali guru dengan pendekatan untuk masuk ke dunia siswa melalui gim.

Melalui program ini, para guru menerapkan pilar ‘Pray, Respect, Peace Out’ (DTS) yang mengajarkan siswa berdoa sebelum bermain, saling menghormati, serta menghindari perilaku toksik saat berinteraksi di dunia digital.

Respons tenaga pendidik di Surabaya sangat positif. Dari semula hanya 50 guru, kini komunitas Teacher Ambassador berkembang menjadi 328 guru yang aktif mendampingi siswa.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menilai pendekatan tersebut sejalan dengan realitas anak-anak di era digital.