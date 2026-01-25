Banjir Bandang Sebabkan Jembatan Putus di SItubondo, 1.500 Warga Terisolasi

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Banjir bandang yang menerjang Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo mengakibatkan jembatan penghubung antara Desa Patemon dan Desa Wringinanom terputus. Akibatnya, sekitar 1.500 warga kini terisolasi dan kesulitan mengakses layanan dasar.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan kondisi warga terdampak sudah sangat memprihatinkan dan perlu segera ditangani.

“Di sini ada sekitar 1.500 jiwa yang tidak bisa pergi ke mana-mana karena benar-benar terisolasi. Kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan harus segera ditangani,” kata Rio saat meninjau lokasi jembatan putus di Desa Wringinanom, Sabtu (24/1).

Menurutnya, banjir bandang yang terjadi pada Rabu (21/1) malam tidak hanya merusak jembatan dan jalan penghubung, tetapi juga menghambat distribusi bantuan dan pelayanan masyarakat.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya menyalurkan bantuan logistik, meskipun dengan keterbatasan akses.

“Untuk tahap awal kami menyalurkan sembako agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi,” ujarnya.

Rio menambahkan, untuk penanganan jangka panjang pemerintah daerah akan menganggarkan perbaikan infrastruktur, khususnya pembangunan kembali jembatan dan jalan yang rusak.

"Kami akan mohon bantuan ke pemerintah provinsi maupun pusat agar penanganan ini bisa segera dilaksanakan, karena tanpa jembatan dan jalan, wilayah itu sama sekali tidak memiliki akses," tuturnya.