Angin Kencang Terjang Jember, Tujuh Warga Terluka Tertimpa Pohon

jatim.jpnn.com, JEMBER - Angin kencang yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Jember mengakibatkan tujuh warga terluka akibat tertimpa pohon tumbang, Sabtu (24/1).

Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan bencana tersebut terjadi secara tiba-tiba dan berdampak di tujuh desa yang tersebar di lima kecamatan.

"Telah terjadi angin kencang di sejumlah wilayah yang berlangsung secara tiba-tiba, sehingga mengakibatkan beberapa pohon tumbang ke arah badan jalan dan menimpa rumah warga," ujar Edi.

Dia menjelaskan tujuh korban mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis dari puskesmas terdekat.

"Tujuh korban luka ringan karena tertimpa pohon yang tumbang ke rumah mereka dan sudah mendapatkan perawatan dari tim medis puskesmas terdekat," tuturnya.

BPBD Jember mencatat wilayah terdampak meliputi Kecamatan Tanggul, Ledokombo, Wuluhan, Silo, dan Balung.

"Satu rumah mengalami rusak berat, satu rumah rusak sedang dan empat rumah rusak ringan, jaringan listrik PLN juga terdampak," katanya.

Di Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, enam warga mengalami luka ringan akibat tertimpa pohon tumbang yang menimpa rumah mereka, yakni Rika (20) mengalami lecet di dada, Nanda Fitriyani (20) mengalami luka gores di kepala, Ismawati (43) mengalami lebam di wajah, Kelvin (38) mengalami lecet di kaki, Riko Abrori (25) mengalami luka di kaki dan Vita (25/Pr) juga mengalami luka lecet di kaki.