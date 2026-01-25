Bus Harapan Jaya Kecelakaan Beruntun di Kediri, Polisi Periksa Sopir dan Kenek

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Polres Kediri Kota masih memeriksa sopir dan kenek bus Harapan Jaya setelah kecelakaan beruntun yang melibatkan bus, mobil, dan sejumlah sepeda motor di Kota Kediri, Jumat (23/1) petang.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan mengatakan, hingga kini sopir dan kenek masih diamankan di kantor polisi karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Sopir masih kami tahan di kantor, termasuk kenek karena pemeriksaan masih berlanjut,” kata Tutud, Sabtu (24/1).

Dia menyebutkan polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Selain sopir dan kenek, sejumlah saksi juga tengah dimintai keterangan.

“Jadi, sebelum selesai pemeriksaan, sopir maupun kenek tidak kami keluarkan sampai kami tetapkan apakah ada tersangka atau tidak,” ujarnya.

Polisi juga masih menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk dugaan rem blong atau adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan.

“Kami masih mendalami apakah rem blong atau tidak. Di lokasi kejadian memang tidak ditemukan bekas pengereman. Kami juga datangkan tim ahli untuk mengecek kondisi bus, termasuk sistem pengereman,” katanya.

Kecelakaan beruntun itu melibatkan bus Harapan Jaya bernopol AG 7662 UT, satu mobil, dan sejumlah sepeda motor. Bus diketahui baru keluar dari Terminal Baru Kota Kediri dan melaju searah dengan kendaraan lain.