Banjir Situbondo Ancam Musim Tanam, Pemprov Jatim Siapkan Kanal Pengairan Lahan

Minggu, 25 Januari 2026 – 11:46 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan keperluan urgensi, dalam menangani banjir di Kabupaten Situbondo. Foto: Humas Pemprov Jatim

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyiapkan keperluan urgensi, dalam menangani banjir di Kabupaten Situbondo. Pihaknya mengupayakan kanal pengairan lahan pertanian, sebagai solusi jangka pendek persoalan banjir.

“Kanal pengairan lahan pertanian berupa pemasangan pipa-pipa air ke area persawahan,” ujar Khofifah, Sabtu (24/1).

Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur tersebut menambahkan, langkah tersebut mendesak mengingat wilayah tersebut telah memasuki musim tanam

"Pipa-pipa ini akan mengalirkan air pada proses pengairan lahan sawah, yang sedang pada proses tanam," imbuhnya.

Terkait penanganan sosial, Gubernur Khofifah meminta kepada pemerintah daerah setempat, untuk memberikan layanan dasar kepada seluruh warga terdampak.

“Pemenuhan kebutuhan pangan melalui dua dapur umum telah disiapkan. Layanan kesehatan juga penting bagi masyarakat terdampak,” tuturnya.

Menurutnya, sebanyak dua dapur umum membantu proses distribusi makanan. Ia berharap para relawan bisa menyediakan kebutuhan sehari 3 kali makan.

“Mungkin juga ada titik-titik layanan kesehatan yang bisa disupport dari Puskesmas terdekat," terangnya.

