JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Berawan, Malamnya Cerah dan Berangin

Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Berawan, Malamnya Cerah dan Berangin

Minggu, 25 Januari 2026 – 11:26 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Berawan, Malamnya Cerah dan Berangin - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (25/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 37 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Seharian cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU