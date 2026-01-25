Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Berawan, Malamnya Cerah dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (25/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 37 kilometer per jam.