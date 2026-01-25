Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Cerah Berawan dan Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (25/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 37 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.