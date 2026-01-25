Cuaca Jawa Timur 25 Januari 2026, Pagi-Sore Cerah Hingga Berawan, Malamnya Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (25/1).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh wilayah.

Malamnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Kediri, Magetan, dan Nganjuk. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 37 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)