Untag Surabaya dan BPIP Perkuat Ideologi Pancasila di Kampus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya berkolaborasi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI menggelar sosialisasi bertajuk Pancasila sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Raya di Auditorium Gedung R Ing Soekonjono, Sabtu (24/1).

Kegiatan ini diikuti pimpinan universitas serta ratusan mahasiswa dari berbagai fakultas sebagai bagian dari penguatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus.

Ketua Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya J Subekti menegaskan bahwa penguatan daya saing global harus berjalan seiring dengan penguatan jati diri kebangsaan.

“Untag Surabaya terus mendorong internasionalisasi kampus, tetapi nasionalisme tetap menjadi jiwa utama. Mahasiswa harus memiliki komitmen ideologis yang kuat terhadap Pancasila,” ujarnya.

Wakil Rektor III Untag Surabaya Dr Sumiati menilai tantangan ideologi bangsa kian kompleks di tengah perubahan zaman.

“Perguruan tinggi tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk merawat dan memperkuat ideologi Pancasila,” katanya.

Kepala BPIP RI Prof Drs KH Yudian Wahyudi mengajak generasi muda menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

“Tugas generasi muda saat ini bukan lagi mengangkat senjata, tetapi memastikan Pancasila tetap hidup dalam sikap, perilaku, dan kebijakan di berbagai lini kehidupan,” ujarnya.