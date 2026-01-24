PT KAI Daop 8 Surabaya Buka Penjualan Tiket Kereta Api Lebaran 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik Lebaran 2026 sejak dini. Imbauan tersebut seiring dengan dibukanya penjualan tiket kereta api untuk masa Angkutan Lebaran tahun depan.

Penjualan tiket Lebaran 2026 resmi dibuka dan hanya dapat dilakukan melalui kanal resmi KAI, yakni aplikasi Access by KAI, situs booking.kai.id, Contact Center KAI 121, serta mitra penjualan resmi dan online travel agent yang telah bekerja sama dengan KAI.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menjelaskan bahwa penjualan tiket dilakukan secara bertahap sesuai dengan tanggal keberangkatan penumpang.

"Jadwal pembukaan pemesanan tiket Angkutan Lebaran 2026 dimulai pada 25 Januari 2026 untuk keberangkatan tanggal 11 Maret 2026,” ujar Mahendro, Sabtu (24/1).

Dia menjelaskan kebijakan pembukaan penjualan tiket lebih awal merupakan bagian dari komitmen KAI dalam memberikan kepastian perjalanan bagi pelanggan.

Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan untuk mendukung pengelolaan arus penumpang agar lebih tertib dan terencana selama masa Angkutan Lebaran.

“Dengan sistem pemesanan H-45, pelanggan memiliki waktu yang cukup untuk menyusun rencana perjalanan mudik Lebaran 2026,” jelasnya.

Mahendro menambahkan minat masyarakat terhadap kereta api sebagai moda transportasi utama saat Lebaran selalu tinggi setiap tahunnya. Tingginya animo tersebut tercermin pada pelaksanaan Angkutan Lebaran tahun sebelumnya.