Balap Liar Picu Kecelakaan di Magetan, Pikap Sayur Tabrak Kerumunan Tewaskan 1 Orang

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Aktivitas diduga balap liar di Jalan Raya Kawedanan–Magetan, Desa Selorejo, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan berujung kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk pikap pengangkut sayur, Sabtu (24/1) dini hari.

Peristiwa tersebut menyebabkan tujuh orang tertabrak dan satu kendaraan masuk ke sungai.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Magetan Iptu Sulanjar mengatakan kecelakaan terjadi saat sebuah Mitsubishi L300 bernomor polisi AE 8029 SQ melaju di lokasi yang sedang dipenuhi kerumunan orang terkait aktivitas balap liar.

“Di lokasi kejadian terdapat banyak orang yang berdiri di badan jalan karena adanya kegiatan balap liar,” ujar Sulanjar.

Kendaraan yang dikemudikan AR (26), warga Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo itu melaju dari arah timur menuju barat dengan tujuan Pasar Plaosan untuk mengantar sayuran.

Saat melintas di lokasi, pengemudi diduga tidak dapat menghindari kerumunan akibat kondisi jalan yang gelap dan minim ruang gerak.

“Pengemudi tidak sempat menghindar karena badan jalan dipenuhi orang. Akibatnya kendaraan menabrak pejalan kaki, kemudian oleng ke kiri dan masuk ke sungai,” jelasnya.

Akibat kejadian tersebut, enam orang yang berada di lokasi mengalami luka-luka dan satu meninggal dunia. Polisi juga tengah mendalami peran para penonton maupun pelaku balap liar yang berada di lokasi saat kejadian.