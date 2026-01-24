Universitas Ciputra Buka Program Dokter Spesialis Obgyn dan Bedah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Ciputra (UC) resmi membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) untuk dua bidang strategis, yakni Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) serta Bedah, sebagai langkah memperkuat pemerataan dokter spesialis di Indonesia, khususnya wilayah Indonesia Timur.

Izin pembukaan program tersebut diterima Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra (FK UC) pada 23 Januari 2026.

Dekan FK UC Prof Dr dr Hendy Hendarto, SpOG Subsp FER, mengatakan kehadiran dua program spesialis ini merupakan bagian dari komitmen UC dalam menjawab tingginya kebutuhan dokter spesialis nasional.

“Untuk spesialis Obgyn, kami membawa misi besar meningkatkan jumlah dokter spesialis di Indonesia Timur. Saat ini kebutuhannya masih sangat tinggi, sedangkan distribusi dokter belum merata,” ujar Prof Hendy.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemerataan layanan kesehatan, FK UC juga menyiapkan program beasiswa khusus bagi calon peserta didik yang berasal dari wilayah Indonesia Timur.

Program ini disertai komitmen agar lulusan kembali mengabdi di daerah asal setelah menyelesaikan pendidikan spesialis.

“Kami ingin lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga benar-benar berdampak bagi masyarakat di daerah yang masih kekurangan tenaga medis spesialis,” jelasnya.

Sementara itu, Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah di FK UC dirancang mengikuti perkembangan teknologi kedokteran terkini. Para peserta akan dibekali kemampuan operasi minimal invasif, yang kini menjadi standar dalam praktik bedah modern.