Kasus Katarak Meningkat, Eyelink Group Siapkan Layanan Mata Komprehensif

jatim.jpnn.com, GRESIK - Eyelink Group memperkuat layanan, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia untuk menjawab tantangan kesehatan mata di masa depan, seiring meningkatnya kasus katarak dan gangguan refraksi di masyarakat.

Komitmen tersebut dideklarasikan jajaran direksi Eyelink Group melalui tiga brand layanannya, yakni RS & Klinik Mata KMU, National Eye Center, dan Optik Natamata, dalam Eyelink Conference 2026 di Aston Gresik Hotel & Conference Center, Sabtu (24/1).

Kegiatan itu turut disaksikan Wakil Bupati Gresik dr H Asluchul Alif.

Founder Eyelink Group dr Uyik Unari SpM(K) mengatakan pihaknya terus mempersiapkan pelayanan kesehatan mata yang semakin komprehensif, baik dari sisi teknologi, profesionalitas, maupun fasilitas.

“Kami terus memperkuat layanan kesehatan mata. Saat ini kami sudah menambah layanan Retina dan Myopia Control di berbagai cabang RS & Klinik Mata KMU, menyesuaikan dengan tren gangguan penglihatan yang terus meningkat,” ujar dr Uyik.

Selain penguatan layanan, Eyelink Group juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mata melalui penambahan cabang RS & Klinik Mata KMU dan Optik Natamata.

“Kami ingin seluruh masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan mata yang mudah, terjangkau, dan berkualitas, termasuk layanan subspesialis,” katanya.

Memasuki usia 16 tahun, Eyelink Group mengusung tema Lead, Learn & Grow sebagai komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas kebermanfaatan di bidang kesehatan mata.