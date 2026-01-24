Hendy Setiono Sebut Pengusaha Indonesia Berpeluang Kolaborasi dengan Korea Selatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) Hendy Setiono menyebut pelaku usaha Indonesia memiliki peluang besar untuk berkolaborasi dengan Korea Selatan.

Hal itu disampaikan Hendy yang juga pendiri usaha kebab Baba Rafi dalam forum Indonesia–South Korea Business Matching.

Forum tersebut menjadi wadah strategis bagi para entrepreneur dari kedua negara untuk memperkuat jejaring, menjajaki peluang kemitraan, serta mendorong kerja sama bisnis yang berkelanjutan.

Hendy mengatakan pelaku usaha Indonesia dan Korea Selatan memiliki keunggulan masing-masing yang saling melengkapi.

“Entrepreneur Indonesia memiliki kekuatan pada kreativitas dan pasar domestik, sementara Korea Selatan unggul dalam teknologi dan efisiensi. Kolaborasi yang tepat dapat menciptakan pertumbuhan bisnis yang saling menguntungkan," ujar Hendy dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1).

Namun, Hendy mengingatkan kolaborasi lintas negara tidak hanya soal peluang pasar, tetapi juga kesiapan sistem bisnis, standar operasional, serta komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan usaha.

“Entrepreneur Indonesia harus memiliki kesiapan dalam menghadapi kerja sama internasional,” katanya.

Hendy berharap forum Indonesia–South Korea Business Matching dapat menghasilkan kemitraan jangka panjang, mulai dari peluang investasi, pengembangan usaha, hingga perluasan jaringan bisnis Indonesia ke pasar global.