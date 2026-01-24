JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini SPPG Tanggung Dibuka Lagi Setelah Insiden Dugaan Keracunan MBG di Tulungagung

SPPG Tanggung Dibuka Lagi Setelah Insiden Dugaan Keracunan MBG di Tulungagung

Sabtu, 24 Januari 2026 – 14:31 WIB
SPPG Tanggung Dibuka Lagi Setelah Insiden Dugaan Keracunan MBG di Tulungagung - JPNN.com Jatim
Petugas beraktivitas di depan SPPG Tanggung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanggung, Kabupaten Tulungagung kembali dibuka setelah Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mencabut surat penghentian operasional pascainsiden dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Koordinator BGN Wilayah Tulungagung Sebrina Mahardika mengatakan SPPG Tanggung kembali beroperasi sejak Sabtu (16/1) setelah seluruh persyaratan dipenuhi, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"SPPG Tanggung sudah kembali beroperasi setelah surat penghentian operasional dicabut dan seluruh syarat dipenuhi, salah satunya wajib memiliki SLHS," kata Sebrina, Jumat (23/1).

Baca Juga:

Dia menjelaskan SPPG Tanggung sebelumnya menjalani evaluasi oleh Tim Pemantauan dan Pengawasan (Tawas) BGN menyusul insiden dugaan keracunan MBG di SMP Negeri 1 Boyolangu pada pertengahan Oktober 2025.

Dalam proses evaluasi tersebut, SPPG Tanggung telah mengantongi SLHS meski surat penghentian operasional belum dicabut.

Setelah pencabutan surat resmi dilakukan, SPPG Tanggung diperbolehkan kembali melayani penerima manfaat MBG dengan pengawasan ketat dari BGN dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.

Baca Juga:

"Dalam tahap evaluasi, ada sejumlah perbaikan yang wajib dipenuhi, termasuk pembenahan sarana sanitasi seperti penambahan lapisan epoksi pada lantai. Kami bersama Dinkes tetap melakukan pengawasan rutin," ujarnya.

Hingga saat ini terdapat 71 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Tulungagung. Dari jumlah tersebut, 51 SPPG telah mengantongi SLHS atau sekitar 71,83 persen dari total SPPG.

SPPG Tanggung Tulungagung kembali beroperasi setelah BGN mencabut surat penghentian dan memastikan dapur memenuhi standar SLHS.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   SPPG Tanggung mbg tulungagung badan gizi nasional makan bergizi gratis smpn 1 boyolangu sppg tulungagung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU