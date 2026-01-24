Dinkes Tulungagung Ambil Sampel Menu MBG Seusai Pelajar di 2 Sekolah Mengeluh Sakit

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tulungagung melakukan identifikasi atas munculnya dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu dan MAN 2 Tulungagung setelah menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Tulungagung dr Aris Setiawan mengatakan laporan awal diterima pada Jumat pagi terkait keluhan mual, mulas, muntah, dan diare yang dialami beberapa pelajar di dua sekolah tersebut.

"Informasi awal yang kami terima, keluhan muncul di lingkungan sekolah dan penanganannya dilakukan di UKS. Sampai saat ini belum ada pelajar yang dirujuk ke puskesmas," kata Aris di, Jumat (23/1).

Menurut dia, hingga kini penyebab keluhan tersebut belum dapat dipastikan berkaitan dengan MBG karena terdapat perbedaan keterangan dari para pelajar yang diperiksa.

"Ada pelajar yang mengaku mengalami diare meski tidak mengonsumsi MBG. Ini yang masih kami klarifikasi agar data yang kami peroleh benar-benar akurat," ujarnya.

Diketahui, kedua sekolah tersebut menerima layanan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Serut, Desa Serut, Kecamatan Boyolangu.

Sebagai langkah kehati-hatian, Dinkes Tulungagung telah mengamankan serta mengambil sampel menu MBG dari SPPG tersebut untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.

"Sampel yang kami ambil berasal dari distribusi dua hari, yakni Rabu (21/1) dan Kamis (22/1). Menu masih tersimpan dengan baik dan akan kami kirimkan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya," kata Aris.