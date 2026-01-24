SPPG Moyoketen Tunggu Hasil Uji Lab Dugaan Keracunan MBG di SMK Sore Tulungagung

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Moyoketen I, Tulungagung meminta publik menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan gangguan kesehatan yang dialami pelajar SMK Sore Tulungagung setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala SPPG Moyoketen I Arinia menyampaikan keprihatinan sekaligus permohonan maaf atas insiden yang dialami sejumlah penerima manfaat MBG tersebut.

"Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan menghormati seluruh proses pemeriksaan yang sedang dilakukan. Kami berharap semua pihak menunggu hasil resmi agar persoalan ini dapat dilihat secara objektif," kata Arinia, Jumat (23/1).

Arinia menjelaskan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung telah mengambil sampel menu MBG yang disalurkan SPPG Moyoketen I ke SMK Sore Tulungagung dalam beberapa hari terakhir untuk diuji di laboratorium.

Hingga kini, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para pelajar tersebut masih dalam proses penelusuran.

Menurut Arinia, selama beroperasi SPPG Moyoketen I telah menjalankan pengolahan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), dengan pengawasan tenaga ahli gizi serta juru masak berpengalaman.

"Berdasarkan hasil observasi awal dari Dinkes, diketahui pula sebagian pelajar telah mengonsumsi makanan dari luar sebelum MBG. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa gangguan kesehatan tersebut berasal dari MBG," ujarnya.

Dia menambahkan dalam penanganan awal tidak ditemukan sampel muntahan dari pelajar yang mengalami gangguan kesehatan, padahal sisa muntahan tersebut berpotensi menjadi data pendukung dalam penelusuran penyebab kejadian.