Cuaca Malang Hari Ini, Pagi dan Siang Gerimis, Sore-Malamnya Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (24/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang Kasembon hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore dan malam berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18-27 kilometer per jam.

Demikian ramalan cuaca di Malang hari ini. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)