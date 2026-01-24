JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Bakal Cerah Berawan dan Berawan di Seluruh Kawasan

Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Bakal Cerah Berawan dan Berawan di Seluruh Kawasan

Sabtu, 24 Januari 2026 – 11:06 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Bakal Cerah Berawan dan Berawan di Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca untuk Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (24/1).

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Baca Juga:

Sore dan malamnya masih berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 20-24 kilometer per jam.

Baca Juga:

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Seharian cerah berawan hingga berawan di sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU