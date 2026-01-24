Cuaca Surabaya Hari ini, Seharian Bakal Cerah Berawan dan Berawan di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (24/1).

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sore dan malamnya masih berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 20-24 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.