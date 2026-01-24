Kecelakaan Beruntun di Lirboyo, Bus Tabrak Mobil dan Tiga Motor, 4 Orang Terluka

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Kecelakaan beruntun melibatkan satu unit bus, satu mobil, dan tiga sepeda motor terjadi di simpang empat Muning, Kelurahan Lirboyo, Kota Kediri, Jumat (22/1) petang.

Kasat Lantas Polres Kediri Kota AKP Tutud Yudho Prastyawan mengatakan seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan melaju dari arah yang sama, yakni dari barat ke timur.

"Seluruh kendaraan melaju dari arah barat, baik bus, kendaraan roda empat, maupun sepeda motor," kata Tutud.

Bus Harapan Jaya bernomor polisi AG 7662 UT, yang diketahui baru keluar dari Terminal Baru Kota Kediri, diduga hendak mendahului kendaraan lain saat melintas di persimpangan.

Sopir bus diduga kehilangan kendali sehingga menyerempet sepeda motor dan menabrak mobil Daihatsu Xenia AG 1925 BR yang berada di depannya.

Setelah itu, bus kembali menabrak sepeda motor lain hingga ringsek dan terus melaju hingga menabrak tembok rumah warga. Total, kecelakaan tersebut melibatkan satu unit bus, satu mobil, dan tiga sepeda motor.

Akibat kejadian itu, empat orang mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Terkait penyebab kecelakaan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk kemungkinan adanya faktor teknis maupun unsur kelalaian pengemudi.