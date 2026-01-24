Cuaca Jawa Timur 24 Januari 2026, Siang Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (24/1).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Jombang, Kota Mojokerto, Lumajang, dan Mojokerto. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya cerah dan berawan di seluruh wilayah.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-33 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.