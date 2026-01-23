Empat Bidang Kajian Unesa Masuk Pemeringkatan Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) kembali menjadi perhatian di tingkat internasional. Sebanyak empat bidang kajian menembus peringkat dunia.

Capaian tersebut ditorehkan dalam pemeringkatan internasional Times Higher Education (THE), World University Rankings (WUR) by Subject 2026.

Direktur Inovasi, Pemeringkatan, dan Publikasi Ilmiah Unesa Nadi Suprapto, menjelaskan capaian tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Tahun sebelumnya hanya dua bidang kajian. Berdasarkan pengumuman resmi yang dirilis THE World University Rankings by Subject pada Rabu, 21 Januari, Unesa menempati peringkat 401–500 dunia pada bidang education studies,” jelas Suprapto.

Pada bidang social sciences, lanjut Suprapto, Unesa menduduki peringkat 1001+ dunia. Lalu, untuk bidang engineering dan physical sciences sama-sama menempati peringkat 1251+ dunia.

“Hasil tersebut merupakan pengakuan global atas kualitas riset, publikasi ilmiah, serta ekosistem pembelajaran di Unesa,” ucapnya.

Baca Juga: Mahasiswa Unesa Sulap Limbah Plastik Jadi Tas Daur Ulang Sebagai Model Bisnis

Menurutnya, lompatan ini mencerminkan penguatan kualitas riset dalam bidang teacher training dan academic studies in education yang menjadi fokus strategis Unesa dalam beberapa tahun terakhir.

Hal senada disampaikan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi, dan Science Center, Bambang Sigit Widodo.