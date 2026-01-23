JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi & Siang Kawasan Berikut Gerimis-Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (23/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Kasembon hujan lebat disertai petir dan Pujon hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Kasembon masih hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Bululawang, Dampit, Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Singosari, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya berawan.

Sore dan malam cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

