Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (23/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Kawasan lainnya hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, Sawahan, Simokerto, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bubutan, Gayungan, Genteng, Gubeng, Jambangan, Sawahan, Semampir, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-29 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 26-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)