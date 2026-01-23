Cuaca Jawa Timur 23 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (23/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kediri, Kota Mojokerto, Mojokerto, dan Probolinggo. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun.

Gerimis juga mengguyur Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Sidoarjo, Situbondo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kediri, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Mojokerto, dan Probolinggo. Gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Madiun, Malang, Nganjuk, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Kediri dan Kota Surabaya. Gerimis mengguyur Jombang, Kota Batu, dan Madiun. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Jombang dan Kota Batu. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 11-39 kilometer per jam.