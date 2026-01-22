Kebab Turki Baba Rafi Raih Top Opportunity Choice Award 2026

jatim.jpnn.com, BEKASI - Kebab Turki Baba Rafi menorehkan prestasi di industri waralaba nasional dengan meraih Top Opportunity Choice Award 2026 dalam acara award ceremony yang digelar di Convention Hall Grand Galaxy Park Mall, Bekasi, Sabtu (17/1).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas konsistensi dan kekuatan sistem bisnis Baba Rafi yang mampu bertahan serta terus berkembang di tengah dinamika industri kuliner Indonesia. Selain itu, memberikan apresiasi kepada brand-brand yang dinilai memiliki prospek bisnis menjanjikan serta menjadi peluang investasi yang solid bagi calon mitra.

Founder & CEO Kebab Turki Baba Rafi Hendy Setiono menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diraih. Menurutnya, capaian tersebut bukan hanya milik perusahaan, tetapi juga hasil kerja kolektif seluruh tim dan mitra yang telah mendukung Baba Rafi selama lebih dari dua dekade.

Baca Juga: Penjualan Kebab Baba Rafi di TikTok Go Tembus 3 Besar Nasional

“Penghargaan ini kami terima dengan penuh rasa syukur. Ini bukan hanya tentang Baba Rafi sebagai brand, tetapi juga tentang kerja keras tim serta kepercayaan para mitra yang terus tumbuh bersama kami,” ujar Hendy dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis (22/1).

Hendy menjelaskan penghargaan tersebut menjadi validasi atas fundamental bisnis Baba Rafi yang kuat, transparan, dan berorientasi jangka panjang.

Dia menilai kepercayaan publik terhadap sistem kemitraan Baba Rafi dibangun melalui konsistensi, adaptasi terhadap tren, serta dukungan berkelanjutan kepada para mitra.

Baca Juga: Baba Rafi Hadirkan Format Kebab Ala Nusantara dalam Bentuk Wrap

“Di tengah perubahan tren dan tantangan industri, bisnis yang berkelanjutan lahir dari fundamental yang kuat, transparansi kepada mitra, serta kemampuan untuk terus beradaptasi,” katanya.

Saat ini, Kebab Turki Baba Rafi terus melakukan ekspansi di berbagai wilayah strategis, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Tangerang, hingga Palembang. Ekspansi tersebut dilakukan seiring penguatan ekosistem waralaba yang berkelanjutan dan berdaya saing.