Diduga Keracunan, 9 Siswa SMK Sore Tulungagung Dirawat Setelah Makan MBG

Kamis, 22 Januari 2026 – 22:45 WIB
Petugas mencatat keluhan siswa yang mengalami gangguan pemcernaan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Puskesmas Beji, Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (22/1/2026). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sembilan pelajar SMK Sore Tulungagung harus menjalani perawatan di Puskesmas Beji setelah mengeluhkan gangguan pencernaan yang diduga muncul usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (22/1).

Satgas MBG Tulungagung bersama Dinas Kesehatan langsung bergerak melakukan penelusuran untuk memastikan penyebab keluhan yang dialami para pelajar tersebut.

Wakil Kepala SMK Sore Tulungagung Bidang Sarana dan Prasarana Ahmad Yuwan mengatakan sebanyak 2.627 pelajar di sekolahnya menerima MBG yang disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Moyoketen I.

Distribusi MBG yang awalnya dijadwalkan pukul 09.00 WIB terpaksa diundur menjadi 10.00 WIB karena penyesuaian teknis. Seluruh makanan dibagikan dalam beberapa kloter dan habis dikonsumsi.

"Sekitar satu jam setelah makan, sembilan pelajar mengeluhkan mual dan gangguan perut," ujar Ahmad.

Kesembilan siswa yang seluruhnya merupakan kelas X itu kemudian dirujuk ke Puskesmas Beji untuk mendapatkan perawatan. Menu MBG yang disajikan terdiri dari nasi putih, katsu, dan buah jeruk.
Menurut Ahmad, secara kasat mata makanan tidak menunjukkan tanda-tanda basi dan bahkan sudah dicicipi pihak sekolah sebelum dibagikan kepada siswa.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tulungagung dr Aris Setiawan, mengatakan pihaknya melakukan observasi langsung terhadap para pelajar yang dirawat.
Ia menjelaskan, keluhan yang dialami meliputi mual, mulas, muntah, dan diare yang muncul sekitar satu jam setelah mengonsumsi MBG.

Namun, berdasarkan keterangan sejumlah siswa, sebagian di antaranya diketahui sempat mengonsumsi makanan dari luar sekolah sebelum MBG dibagikan.

Sembilan pelajar SMK Sore Tulungagung dirawat usai mengeluhkan mual dan diare setelah menyantap MBG.
Sumber Antara
