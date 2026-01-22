Kejari Surabaya Lantik Iwan Nuzuardhi sebagai Kasi Pidsus

JPNN.com

Kamis, 22 Januari 2026 – 22:25 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya, melantik Iwan Nuzuardhi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kamis (22/1). Foto: Humas Kejari Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Surabaya melantik Iwan Nuzuardhi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Kamis (22/1).

Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dihadiri Kepala Kejari Kota Surabaya Ajie Prasetya, serta diikuti oleh para kepala seksi, jaksa dan pegawai setempat.

Iwan Nuzuardhi sebelumnya menjabat sebagai Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri.

Dia meggantikan Martina Peristyanti yang mendapatkan promosi sebagai Kabag TU Kejati Bali beberapa waktu lalu.

Dalam amanatnya Kepala Kejari Surabaya menyampaikan rotasi jabatan adalah bentuk penyegaran organisasi guna mencapai hasil maksimal dalam peningkatan kinerja.

“Diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi penegakan hukum yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Ajie.

Dirinya juga berpesan agar Kasi Pidsus yang baru untuk  segera saling berkolaborasi antar bidang, untuk mencapai target kinerja pemberantasan korupsi, sesuai perintah pimpinan.

“Menjaga marwah Kejaksaan agar memberikan kesan positif bagi masyarakat khususnya warga Kota Surabaya,” pungkas Ajie. (mcr23/jpnn)

Redaktur : Arry Dwi Saputra
Reporter : Ardini Pramitha

