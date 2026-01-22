Eri Cahyadi Paparkan Dampak Sistem Pompa Surabaya, Wamendagri Soroti Efektivitasnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membeberkan dampak nyata pembangunan sistem pompa dan drainase terintegrasi yang kini membuat sejumlah kawasan langganan banjir terbebas dari genangan.

Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto meninjau Rumah Pompa Darmo Kali, Kamis (22/1).

Eri menyebut sejumlah titik yang sebelumnya rawan banjir kini telah mengalami perubahan signifikan, mulai dari kawasan Jalan Ahmad Yani depan Rumah Sakit Islam, Monumen Bambu Runcing, Jalan Kayoon, depan Gedung Grahadi, hingga sekitar Patung Joko Dolog.

“Beliau heran, hujan deras berkali-kali tapi di pusat kota tidak ada genangan. Saya jelaskan bahwa itu hasil dari sistem pompa dan drainase yang dibangun dan dijalankan secara terintegrasi. Alhamdulillah, sampai sekarang berjalan dengan baik,” beber Eri.

Dia menambahkan kawasan Dukuh Kupang yang selama lebih dari 50 tahun dikenal rawan banjir kini sudah terbebas dari genangan berkat sistem tersebut.

“Dukuh Kupang sekarang tidak banjir sama sekali. Dulu airnya bisa sampai leher. Ini yang membuat Pak Wamen tertarik dan ingin melihat langsung serta bertanya kepada warga,” ungkapnya.

Sementara itu, Wamendagri Bima Arya menilai keberhasilan Surabaya menjadi bukti bahwa pemerintah daerah dapat menghadirkan solusi konkret di tengah tantangan cuaca ekstrem.

“Hari ini pemerintah daerah dituntut bukan hanya siaga, tetapi juga inovatif menghadapi potensi banjir akibat cuaca ekstrem,” ujarnya.