Wali Kota Eri Optimistis Becak Listrik Prabowo Dongkrak Ekonomi Lokal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi penggerak ekonomi warga, khususnya bagi para pengemudi becak di Kota Pahlawan. Bantuan tersebut tidak hanya meringankan beban kerja, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan melalui sektor pariwisata.

Eri menjelaskan pengoperasian becak listrik tetap diatur agar tidak melintas di jalan-jalan utama kota. Becak listrik akan difokuskan di kawasan tertentu, terutama kawasan wisata seperti Kota Lama Surabaya.

“Kalau di jalan utama memang tidak diperbolehkan, kecuali memang kami atur yang ada di Kota Lama. Itu sebabnya kenapa becak ini ada di Kota Lama,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (22/1).

Selain untuk kawasan wisata, becak listrik juga tetap berfungsi sebagai penghubung dari permukiman menuju jalan utama. Jalan protokol seperti Jalan Diponegoro tidak diperbolehkan dilalui becak, tetapi di kawasan dalam permukiman, keberadaannya masih dibutuhkan.

“Seperti Ketintang Baru, dari Royal masuk ke dalam Ketintang itu masih banyak becak. Juga dari Wiyung masuk ke tempat-tempat tertentu masih banyak becak. Dan itu yang digunakan, yang diberikan oleh Pak Presiden,” jelasnya.

Ke depan, Pemkot Surabaya akan mengutamakan becak listrik sebagai becak wisata di Kota Lama dan beberapa titik wisata lainnya. Dengan konsep tersebut, wisatawan diharapkan dapat menikmati Surabaya dengan cara yang lebih khas.

“Kami akan utamakan becak ini untuk menjadi becak wisata yang ada di Kota Lama, di titik tertentu. Orang ketika wisata bisa merasakan bagaimana menikmati Kota Surabaya dengan becak listriknya,” kata Eri.

Dia pun mewakili warga Surabaya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan tersebut. Menurutnya, becak listrik ini berpotensi menggerakkan roda ekonomi keluarga para pengemudi becak.