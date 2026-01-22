Revalina Fernanda Eco Student 2025 Bicara Nasionalisme Hijau di Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menguatkan perannya sebagai Kampus Merah Putih melalui penyelenggaraan Podclass Warta 17 bertema Green Patriotism, Merah Putih di Tangan Gen-Z di Gedung R. Ing Soekonjono, Rabu (21/1),

Podclass ini menghadirkan Revalina Fernanda, peraih Eco Student (Junior) of The Year 2025, sebagai narasumber utama. Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog edukatif yang digagas Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya untuk memperkuat literasi kebangsaan, karakter, dan nasionalisme generasi muda.

Untag Surabaya mendorong generasi Z untuk memaknai ulang arti patriotisme. Jika dulu cinta tanah air diwujudkan melalui perjuangan fisik, kini patriotisme hadir lewat kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan alam.

Revalina, pelajar SMP Negeri 1 Surabaya yang aktif sebagai Ashoka Young Changemakers, Pelajar Pelopor Kota Surabaya, Duta Internet Sehat UNICEF, hingga Duta Lingkungan Hidup, membagikan kisah perjuangannya menjaga bumi sejak usia dini.

“Saya tinggal di lingkungan penuh pabrik industri. Setiap berangkat sekolah udaranya panas dan berpolusi. Itu akibat pemanasan global. Karena itu saya memilih bergerak lewat penanaman pohon dan pemberdayaan masyarakat,” tutur Revalina.

Salah satu inisiatifnya yang menyita perhatian adalah budidaya puluhan ribu tanaman bunga telang yang kemudian diolah menjadi produk pangan bernilai ekonomi. Program tersebut membuktikan bahwa kepedulian lingkungan bisa sejalan dengan kewirausahaan sosial.

Ibu Revalina, Yuki Aprianova, menyampaikan apresiasinya atas dukungan Untag Surabaya.

“Saya berterima kasih kepada Untag Surabaya yang memberi penghargaan dan ruang bagi anak saya untuk terus bergerak sebagai pegiat lingkungan,” ucapnya.

Sementara itu, Presiden Organisasi Tunas Hijau, Mochamad Zamroni, memuji komitmen Untag Surabaya dalam membangun eco campus.