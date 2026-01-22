Longsor di Kantor Diskominfo Jember, Mobil Kepala Dinas Jatuh ke Sungai

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sebuah mobil operasional milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember terjun ke sungai setelah tembok pembatas area parkir di sekitar kantor tersebut ambrol akibat longsor, Rabu (21/1) malam.

Mobil jenis Toyota Innova dengan nomor polisi P-1273-GP yang digunakan Kepala Diskominfo Jember Regar Jeane itu sebelumnya terparkir di tepi pagar pembatas. Namun, hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut membuat tanah menjadi labil sehingga tembok ambrol dan mobil ikut terseret jatuh ke bawah dengan kedalaman sekitar 8–10 meter.

Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan longsor diduga dipicu oleh kombinasi hujan deras dan kondisi bangunan tembok yang sudah cukup tua.

"Hujan deras yang mengguyur Jember juga menjadi salah satu pemicu tanah di sekitar tembok pembatas itu labil dan tembok pembatas itu dibangun sekitar 2004-2005 sehingga penyebab pastinya masih menunggu hasil asesmen," kata Edi.

BPBD Jember bersama sejumlah pihak langsung melakukan evakuasi kendaraan dinas tersebut. Proses penarikan mobil dilakukan dengan melibatkan komunitas Jeep serta relawan kebencanaan.

"Setelah mobil tersebut dievakuasi, kami akan memasang garis polisi agar masyarakat tidak mendekat ke sekitar tembok pembatas karena terdapat juga retakan yang berpotensi longsor," ujarnya.

Edi menambahkan Tim Jitupasna BPBD Jember masih melakukan kajian teknis untuk memastikan penyebab runtuhnya tembok pembatas di sekitar Gedung Serbaguna kawasan Kantor Diskominfo.

"Saya mengimbau masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem yang akan terjadi beberapa hari ke depan sesuai dengan informasi dari BMKG Juanda," katanya.