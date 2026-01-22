JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Longsor di Kantor Diskominfo Jember, Mobil Kepala Dinas Jatuh ke Sungai

Longsor di Kantor Diskominfo Jember, Mobil Kepala Dinas Jatuh ke Sungai

Kamis, 22 Januari 2026 – 12:37 WIB
Longsor di Kantor Diskominfo Jember, Mobil Kepala Dinas Jatuh ke Sungai - JPNN.com Jatim
Petugas berusaha menarik mobil operasional Diskominfo Jember yang terjun ke sungai, Rabu (21/1/2026) malam. ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Sebuah mobil operasional milik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember terjun ke sungai setelah tembok pembatas area parkir di sekitar kantor tersebut ambrol akibat longsor, Rabu (21/1) malam.

Mobil jenis Toyota Innova dengan nomor polisi P-1273-GP yang digunakan Kepala Diskominfo Jember Regar Jeane itu sebelumnya terparkir di tepi pagar pembatas. Namun, hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut membuat tanah menjadi labil sehingga tembok ambrol dan mobil ikut terseret jatuh ke bawah dengan kedalaman sekitar 8–10 meter.

Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan longsor diduga dipicu oleh kombinasi hujan deras dan kondisi bangunan tembok yang sudah cukup tua.

Baca Juga:

"Hujan deras yang mengguyur Jember juga menjadi salah satu pemicu tanah di sekitar tembok pembatas itu labil dan tembok pembatas itu dibangun sekitar 2004-2005 sehingga penyebab pastinya masih menunggu hasil asesmen," kata Edi.

BPBD Jember bersama sejumlah pihak langsung melakukan evakuasi kendaraan dinas tersebut. Proses penarikan mobil dilakukan dengan melibatkan komunitas Jeep serta relawan kebencanaan.

"Setelah mobil tersebut dievakuasi, kami akan memasang garis polisi agar masyarakat tidak mendekat ke sekitar tembok pembatas karena terdapat juga retakan yang berpotensi longsor," ujarnya.

Baca Juga:

Edi menambahkan Tim Jitupasna BPBD Jember masih melakukan kajian teknis untuk memastikan penyebab runtuhnya tembok pembatas di sekitar Gedung Serbaguna kawasan Kantor Diskominfo.

"Saya mengimbau masyarakat mewaspadai cuaca ekstrem yang akan terjadi beberapa hari ke depan sesuai dengan informasi dari BMKG Juanda," katanya.

Mobil dinas Diskominfo Jember terjun ke sungai setelah tembok parkir ambrol akibat hujan deras.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   mobil Diskominfo Jember longsor jember BPBD Jember hujan deras Jember tembok ambrol mobil jatuh sungai

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU