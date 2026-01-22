JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Batu Raksasa Longsor Tutup Jalan Desa Sukoreno Jember

Batu Raksasa Longsor Tutup Jalan Desa Sukoreno Jember

Kamis, 22 Januari 2026 – 12:07 WIB
Batu Raksasa Longsor Tutup Jalan Desa Sukoreno Jember - JPNN.com Jatim
Pihak BPBD Jember memasang garis polisi di lokasi longsor yang menutup akses jalan di Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat, Rabu (21/1/2026). ANTARA/HO-BPBD Jember

jatim.jpnn.com, JEMBER - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember masih berupaya mengevakuasi batu berukuran besar yang longsor dan menutup akses jalan antar-dusun di Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat.

Batu raksasa dengan tinggi sekitar 5 meter, panjang 2 meter, dan lebar 1,2 meter itu menutup separuh badan jalan desa, sehingga kendaraan roda empat belum bisa melintas hingga Rabu (21/1).

"Hari ini akses jalan masih belum bisa dilewati oleh kendaraan roda empat dan proses pemecahan batu masih berlangsung secara manual," kata Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo saat dikonfirmasi.

Baca Juga:

Longsor terjadi pada Jumat (16/1) setelah hujan deras mengguyur wilayah Kecamatan Kalisat dan menyebabkan struktur tanah di tebing jalan menjadi labil. Material longsor berupa tanah sudah dibersihkan, namun batu berukuran besar baru mulai ditangani sejak Selasa (20/1).

“Tidak ada korban dalam kejadian itu,” ujarnya.

Menurut Edi, batu tersebut harus dipecah terlebih dahulu secara manual menjadi ukuran yang lebih kecil sebelum dapat dievakuasi menggunakan alat berat.

Baca Juga:

"Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk mendatangkan alat berat. Namun, alat berat tersebut digunakan setelah batu besar itu dipecah menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dipindahkan," katanya.

BPBD Jember memperkirakan proses pemecahan batu membutuhkan waktu sekitar lima hari. Untuk alasan keselamatan, petugas juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi agar tidak ada warga yang mendekat.

Batu raksasa longsor menutup akses jalan Desa Sukoreno, BPBD Jember melakukan pemecahan manual sebelum dievakuasi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tanah longsor longsor jember BPBD Jember batu besar longsor jalan desa tertutup cuaca ekstrem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU