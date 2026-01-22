Bos OLXmobbi Beri 4 Langkah Cermat Beli Mobil Bekas yang Oke

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Membeli mobil bekas kerap dianggap penuh risiko. Banyak calon pembeli ragu karena khawatir kualitas kendaraan tak sesuai ekspektasi, proses administrasi berbelit, hingga potensi penipuan.

Jika salah langkah, biaya tambahan untuk servis, penggantian suku cadang, sampai perbaikan mesin pun sulit dihindari.

Namun, kekhawatiran itu sebenarnya bisa ditekan dengan pendekatan yang tepat.

Direktur OLXmobbi Agung Iskandar menegaskan pentingnya membeli mobil bekas di tempat yang memiliki tenaga ahli dan sistem transparan.

Menurutnya, konsumen tak perlu takut selama proses pembelian dilakukan secara profesional.

Di OLXmobbi, misalnya, tersedia lebih dari 2.000 unit mobil yang telah lulus inspeksi dan sertifikasi, sehingga kualitas kendaraan lebih terjamin.

Agar tak salah pilih, ada empat langkah cermat yang patut diperhatikan saat berburu mobil bekas.

1. Menyiapkan anggaran sekaligus melakukan riset harga pasaran