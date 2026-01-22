JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat di Seluruh Kawasan

Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat di Seluruh Kawasan

Kamis, 22 Januari 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat di Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (22/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan lebat disertai petir.

Baca Juga:

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Karangploso dan Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya Ampelgading, Tumpang, dan Wajak huja lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

Baca Juga:

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bululawang, Gondanglegi, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Poncokusumo, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pakisaji, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU