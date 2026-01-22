Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (22/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan lebat disertai petir.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Karangploso dan Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Siangnya Ampelgading, Tumpang, dan Wajak huja lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Ampelgading, Bululawang, Gondanglegi, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pakisaji, Poncokusumo, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Pagak, Pakisaji, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.