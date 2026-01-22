Cuaca Surabaya Hari Ini, Pagi Sampai Malam Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (22/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Lakarsantri, Pakal, dan Sambikerep. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siangnya gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Wiyung. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Sorenya gerimis masih mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Wiyung. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya Karang Pilang gerimis. Kawasan lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 22-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)