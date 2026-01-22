Cuaca Jawa Timur 22 Januari 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (22/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kediri dan Kota Kediri. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, Jombang, Kota batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, Jombang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Malang. Gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan.

Gerimis juga mengguyur Kota Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Pasuruan, Probolinggo, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Madiun, Kota Malang, Magetan, Malang, dan Ponorogo. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan.

