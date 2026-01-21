Optimalisasi Prasarana Pascabanjir Pekalongan, KAI Daop 8 Batalkan 2 KA Tambahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka menjaga keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api selama proses pemulihan prasarana pascabanjir di wilayah Pekalongan, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya melakukan penyesuaian operasional.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan membatalkan dua perjalanan kereta api tambahan, yakni KA 7001A Gajayana Tambahan relasi Malang–Gambir pada 20–22 Januari 2026 serta KA 7003A Sembrani Tambahan relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir pada 21–26 Januari 2026.

Pembatalan dilakukan untuk mendukung optimalisasi sarana dan prasarana agar operasional perjalanan tetap aman dan andal.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang timbul akibat penyesuaian operasional tersebut.

“Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen pelayanan, KAI memberikan kemudahan kepada pelanggan berupa pengembalian bea tiket sebesar 100 persen di luar biaya pemesanan atau penjadwalan ulang perjalanan tanpa biaya tambahan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Mahendro, Rabu (21/1).

Proses pengembalian dana (refund) maupun penjadwalan ulang (reschedule) dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, loket stasiun, maupun Contact Center KAI 121.

Berdasarkan data sementara mulai Jumat, (16/1) hingga Rabu, (21/1) pukul 08.00 WIB, tercatat sebanyak 4.889 penumpang di Daop 8 Surabaya telah melakukan pembatalan tiket.

“KAI berkomitmen untuk terus mempercepat proses pemulihan operasional secara aman dan berkelanjutan. Setiap langkah yang diambil selalu mengutamakan keselamatan, keamanan, serta kenyamanan perjalanan kereta api,” pungkas Mahendro. (mcr23/jpnn)