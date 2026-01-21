Jalur Pekalongan–Sragi Pulih, Waktu Tempuh KA di Daop 8 Kian Cepat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Operasional perjalanan kereta api di lintas utara Pulau Jawa pascabanjir di wilayah Pekalongan terus menunjukkan perkembangan positif.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat kondisi prasarana yang berangsur pulih memungkinkan peningkatan kecepatan perjalanan kereta api.

Pada petak jalan Pekalongan–Sragi, kecepatan kereta api kini telah ditingkatkan menjadi 40 kilometer per jam.

Peningkatan ini berdampak langsung pada membaiknya waktu tempuh perjalanan kereta api jarak jauh, termasuk relasi dari dan menuju wilayah Daop 8 Surabaya ke Jakarta.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan peningkatan kecepatan dilakukan setelah KAI menyelesaikan serangkaian pekerjaan perbaikan intensif serta pemeriksaan menyeluruh terhadap prasarana yang sebelumnya terdampak genangan banjir.

“KAI secara bertahap meningkatkan kecepatan perjalanan kereta api di jalur Pekalongan–Sragi menjadi 40 km/jam setelah prasarana dinyatakan aman dan layak operasi,” kata Hendro, Rabu (21/1).

Dia menjelaskan seluruh tahapan pemulihan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mengedepankan aspek keselamatan operasional.

“Evaluasi teknis terus dilakukan di lapangan dan kecepatan akan ditingkatkan kembali sesuai hasil pemeriksaan dengan tetap mengutamakan keselamatan,” ujarnya.