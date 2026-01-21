JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lansia Ditemukan Tewas di Bendung Tingarbuntut Mojokerto, Diduga Terpleset

Lansia Ditemukan Tewas di Bendung Tingarbuntut Mojokerto, Diduga Terpleset

Rabu, 21 Januari 2026 – 20:02 WIB
Lansia Ditemukan Tewas di Bendung Tingarbuntut Mojokerto, Diduga Terpleset - JPNN.com Jatim
Lansia bernama Solikin (62) warga Dusun Gambiran, Desa Kwatu, Kecamatan Mojanyar, Kabupaten Mojokerto ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam di Bendung Tingarbuntut, Kecamatan Bangsal, Rabu (21/1). Foto: Humas SAR Surabaya

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Pria lanjut usia bernama Solikin (62) warga Dusun Gambiran, Desa Kwatu, Kecamatan Mojanyar, Kabupaten Mojokerto ditemukan meninggal dunia setelah diduga tenggelam di Bendung Tingarbuntut, Kecamatan Bangsal, Rabu (21/1).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Surabaya Nanang Sigit menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat korban mencari kayu dan barang bekas di sekitar aliran sungai bendung.

Namun, korban tidak kunjung pulang hingga akhirnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga dan warga sekitar.

Baca Juga:

“Korban diduga terpeleset dan terseret arus saat mencari kayu dan barang bekas di sekitar bendung. Laporan kami terima pada Rabu pagi, dan tim langsung kami kerahkan ke lokasi,” ujar Nanang.

Setelah menerima laporan, Kantor SAR Surabaya mengirimkan satu tim rescue ke lokasi kejadian untuk melakukan operasi pencarian bersama unsur SAR gabungan.

Tim tiba di lokasi sekitar pukul 09.25 WIB dan langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta masyarakat setempat. Upaya pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai di sekitar lokasi kejadian awal.

Baca Juga:

Hingga akhirnya pada pukul 11.57 WIB, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 1,2 kilometer dari titik awal diduga tenggelam.

“Selanjutnya korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Bangsal,” jelasnya.

Tim SAR evakuasi pria lansia meninggal dunia di Bendung Tingarbuntut Mojokerto, diduga terpleset saat mencari kayu dan barang bekas
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Mojokerto tim SAR temuan pria tenggelam mojokerto Bendung Tingarbuntut Mojokerto

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU