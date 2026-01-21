Marak Curanmor, Kapolrestabes Surabaya Perintahkan Tembak Para Pelaku

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya tak memberi ruang bagi pelaku kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor di Kota Pahlawan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan memerintakan anggotanya agar melakukan tindakan tegas terukur kepada para pelaku. Hal ini, untuk memberikan efer jera.

Instruksi ini disampaikan Luthfie saat membuka Bazar Ranmor yang digelar di Mapolrestabes Surabaya mulai 21-30 Januari 2026.

“Pelaku Curanmor yang membahayakan keselamatan petugas dan masyarakat, tembak saja. Hentikan aksi kalian atau kami yang menghentikan kalian," ujarnya dalam sambutan.

Selain itu Kapolsek jajaran juga diperintahkan untuk menggelar patroli rutin.

Tiap malam wajib berkeliling di wilayahnya masing-masing. Tujuannya untuk memburu pelaku Curanmor dan memberikan imbauan kepada masyarakat.

"Saya perintahkan Kapolsek untuk setiap malam keliling, mengingatkan warga yang parkir motor di luar dan tidak kunci ganda, untuk parkir di tempat yang lebih aman," lanjutnya.

Pada kegiatan Bazar Ranmor total ada 1.050 kendaraan roda dua dari berbagai tahun diamankan dari pelaku Curanmor, balap liar, hingga pelanggar lalu lintas lain.