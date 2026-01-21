JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Marak Curanmor, Kapolrestabes Surabaya Perintahkan Tembak Para Pelaku

Marak Curanmor, Kapolrestabes Surabaya Perintahkan Tembak Para Pelaku

Rabu, 21 Januari 2026 – 19:07 WIB
Marak Curanmor, Kapolrestabes Surabaya Perintahkan Tembak Para Pelaku - JPNN.com Jatim
Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya tak memberi ruang bagi pelaku kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor di Kota Pahlawan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan memerintakan anggotanya agar melakukan tindakan tegas terukur kepada para pelaku. Hal ini, untuk memberikan efer jera.

Instruksi ini disampaikan Luthfie saat membuka Bazar Ranmor yang digelar di Mapolrestabes Surabaya mulai 21-30 Januari 2026.

Baca Juga:

“Pelaku Curanmor yang membahayakan keselamatan petugas dan masyarakat, tembak saja. Hentikan aksi kalian atau kami yang menghentikan kalian," ujarnya dalam sambutan.

Selain itu Kapolsek jajaran juga diperintahkan untuk menggelar patroli rutin.

Tiap malam wajib berkeliling di wilayahnya masing-masing. Tujuannya untuk memburu pelaku Curanmor dan memberikan imbauan kepada masyarakat.

Baca Juga:

"Saya perintahkan Kapolsek untuk setiap malam keliling, mengingatkan warga yang parkir motor di luar dan tidak kunci ganda, untuk parkir di tempat yang lebih aman," lanjutnya.

Pada kegiatan Bazar Ranmor total ada 1.050 kendaraan roda dua dari berbagai tahun diamankan dari pelaku Curanmor, balap liar, hingga pelanggar lalu lintas lain.

Kapolrestabes Surabaya instruksikan tembak pelaku curanmor yang resahkan warga
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polrestabes Surabaya pelaku curanmor curanmor surabaya tembak pelaku curanmor Bazar Ranmor Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU