Polrestabes Surabaya Gelar Bazar Ranmor, 1.050 Motor Curian & Balap Liar Dikembalikan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menggelar Bazar Ranmor mulai Rabu (21/1) hingga Jumat (30/1). Total ada 1.050 motor hasil curian dan balap liar yang berhasil diamankan.

Satu persatu masyarakat datang ke Mapolrestabes Surabaya untuk mengecek apakah motor mereka menjadi salah satu kendaraan yang diamankan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luhtfie Sulistiawan menjelaskan ribuan motor yang diamankan merupakan hasil pengungkapan selama tahun 2025.

“Untuk pelakunya total ada 470 yang sudah kami proses dan kendaraan secara keseluruhan ini ada 1050 unit," kata Luthfie.

Luthfie menyampaikan bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor bisa langsung ke Polrestabes Surabaya. Syarat yang dibutuhkan hanya BPKB dan STNK asli.

"Kami sudah koordinasikan dengan kejaksaan karena bahwa kendaraan ini kan dibutuhkan oleh pemiliknya ya oleh masyarakat sehingga kemarin kami koordinasi ini bisa dipinjam pakai dulu. Nanti untuk proses di persidangan mungkin bisa menggunakan dokumen dokumennya saja gitu," jelasnya.

Luthfie memastikan pengambilan kendaraan ini gratis tidak dipungut biaya. Bahkan, pihaknya juga memberikan pemasangan 30 unit alarm motor gratis.

"Kalau ada yang meminta biaya, saya akan kembalikan 10 kali lipat," pungkas polisi melati tiga ini.