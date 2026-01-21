JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polrestabes Surabaya Gelar Bazar Ranmor, 1.050 Motor Curian & Balap Liar Dikembalikan

Polrestabes Surabaya Gelar Bazar Ranmor, 1.050 Motor Curian & Balap Liar Dikembalikan

Rabu, 21 Januari 2026 – 17:02 WIB
Polrestabes Surabaya Gelar Bazar Ranmor, 1.050 Motor Curian & Balap Liar Dikembalikan - JPNN.com Jatim
Polrestabes Surabaya menggelar Bazar Ranmor mulai Rabu (21/1) hingga Jumat (30/1). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polrestabes Surabaya menggelar Bazar Ranmor mulai Rabu (21/1) hingga Jumat (30/1). Total ada 1.050 motor hasil curian dan balap liar yang berhasil diamankan.

Satu persatu masyarakat datang ke Mapolrestabes Surabaya untuk mengecek  apakah motor mereka menjadi salah satu  kendaraan yang diamankan.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luhtfie Sulistiawan menjelaskan ribuan motor yang diamankan merupakan hasil pengungkapan selama tahun 2025.

Baca Juga:

“Untuk pelakunya total ada 470 yang sudah kami proses dan kendaraan secara keseluruhan ini ada 1050 unit," kata Luthfie.

Luthfie menyampaikan bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor bisa langsung ke Polrestabes Surabaya. Syarat yang dibutuhkan hanya BPKB dan STNK asli.

"Kami sudah koordinasikan dengan kejaksaan karena bahwa kendaraan ini kan dibutuhkan oleh pemiliknya ya oleh masyarakat sehingga kemarin kami koordinasi ini bisa dipinjam pakai dulu. Nanti untuk proses di persidangan mungkin bisa menggunakan dokumen dokumennya saja gitu," jelasnya.

Baca Juga:

Luthfie memastikan pengambilan kendaraan ini gratis tidak dipungut biaya. Bahkan, pihaknya juga memberikan pemasangan 30 unit alarm motor gratis.

"Kalau ada yang meminta biaya, saya akan kembalikan 10 kali lipat," pungkas polisi melati tiga ini.

1.050 motor hasil curian dan balap liar dikembalikan pada Bazar Ranmor Polrestabes Surabaya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polrestabes Surabaya motor curian dikembalikan Bazar Ranmor Bazar Ranmor Polrestabes Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU