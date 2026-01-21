Bazar Ranmor Polrestabes Surabaya Jadi Jalan Pulang Motor Ayu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Di halaman Mapolrestabes Surabaya, ratusan sepeda motor berdiri berjajar rapi. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya deretan besi dan mesin. Namun, bagi Ayu (29) satu di antaranya adalah potongan hidup yang sempat hilang.

Perempuan muda itu melangkah pelan, matanya menelusuri satu per satu kendaraan hingga akhirnya pandangannya terhenti.

Honda Beat hitam dengan nomor polisi L 3061 BAZ—motor yang dia beli dari hasil keringatnya sendiri—ada di sana. Utuh, nyata dan kembali .

Motor itu raib sejak Desember 2025. Bukan karena kecerobohan, melainkan akibat tipu daya. Modusnya sederhana, tetapi menyakitkan yakni tawaran pekerjaan yang berujung penipuan.

“Hilangnya di Jalan Kutisari. Modusnya penipuan kerja. Pelakunya kenal ibu saya, lalu menawarkan pekerjaan di Surabaya. Saya jemput, ternyata penipuan dan motor saya dibawa,” kata Ayu, Rabu (21/1).

Hari-hari setelah kehilangan terasa panjang. Ayu berulang kali menghubungi polisi, menanyakan kabar motornya. Cemas, berharap, lalu kembali menunggu. Hingga suatu hari, secercah kabar datang.

Polisi menyampaikan bahwa motor itu dibawa pelaku hingga ke Probolinggo. Tak lama berselang, pelaku pun ditangkap.

“Katanya pelakunya sudah ditangkap, penadahnya juga ada dua,” ujarnya.