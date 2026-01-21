Polres Gresik Sanksi Tilang Sopir Bus Trans Jatim Ugal-ugalan di Jalan

jatim.jpnn.com, GRESIK - Sat Lantas Polres Gresik memberikan sanksi hukum kepada pengemudi bus Trans Jatim yang ugal-ugalan di Jalan dr. Wahidin Sudirohusodo (SHD), Gresik. Penindakan itu dilakukan setelah aksi ugal-ugalan pengemudi bus viral dan meresahkan masyarakat.

Kasat Lantas Polres Gresik AKP Nur Arifin mengungkapkan identitas pengemudi adalah pria berinisial SH (48) warga Kabupaten Jombang.

Menurutnya, aksi ugal-ugalan yangdilakukan pengemudi membahayakan keselamatan itu terekam kamera warga dan menuai kecaman dari warganet.

“Atas perbuatannya, pengemudi tersebut tidak hanya dikenai sanksi hukum, yakni penilangan,” kata Arifin, Rabu (21/1).

Selain sanski tilang, pengemudi juga dikenakan sanksi internal oleh pengelola Trans Jatim bersama perusahaan otobus (PO) sebagai bentuk evaluasi dan penegakan disiplin.

Dengan adanya kejadian ini, Nur Arifin mengajak seluruh masyarakat agar tetap patuh dan hati-hati dalam berkendara. Keselamatan menjadi nomor satu.

“Peristiwa ini harus menjadi pembelajaran bagi seluruh pengemudi angkutan umum. Jangan berkendara secara ugal-ugalan, terlebih di wilayah perkotaan. Keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain adalah prioritas utama,” pungkas Nur Arifin. (mcr23/jpnn)